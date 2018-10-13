"Эдмонтон" переиграл "Рейнджерс"

"Эдмонтон Ойлерз" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1. В составе победителей отличились Коннор Макдэвид и Райан Ньюджент-Хопкинс. За нью-йоркский клуб шайбу забросил Мика Зибанежад.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нью-Йорк Рейнджерс" (Нью-Йорк) - "Эдмонтон Ойлерз" (Эдмонтон) - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Зибанежад - 1 (Стаал, Смит), 12:49 - 1:0. Ньюджент-Хопкинс - 1 (Нерс, Макдэвид),
14:17 - 1:1. Макдэвид - 2 (бол., Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс), 46:23 - 1:2.
Вратари: Лундквист (58:36 - 58:44, 59:03) - Тэлбот.
Штраф: 8 - 4.
Броски: 24 (10+6+8) - 27 (7+9+11).
Наши: Бучневич (11.22/0/0), Наместников (12.48/2/0) - -.
13 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.