"Эдмонтон" отправил Слепышева в фарм-клуб

"Эдмонтон" отправил российского нападающего Антона Слепышева в свой фарм-клуб "Бейкерсфилд Кондорс", выступающий в АХЛ, сообщается на официальном сайте "нефтяников". 23-летний форвард пропустил тренировочный сбор команды НХЛ из-за травмы лодыжки.

- Мы бы хотели, чтобы он сыграл уже в первом матче регулярного чемпионата против "Калгари", - сказал главный тренер "Эдмонтона" Тодд Макленан. - Но не думаю, что это будет правильно по отношению к нему и его одноклубникам, прошедшим сборы. Он отправится в "Бейкерсфилд", проведет там матч, а затем мы попробуем найти ему место в составе "Ойлерз".

В прошлом сезоне на счету Слепышева 53 игры в НХЛ в составе "Эдмонтона", в которых россиянин набрал 13 очков.