"Эдмонтон" одержал четвертую победу кряду

"Эдмонтон" на своем льду выиграл у "Монреаля" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это четвертая подряд победа "Ойлерз".

В другой встрече "Каролина" выиграла у "Баффало". Виктор Антипин участия во встрече не принимал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Монреаль" - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Стром - 7 (Хайра, Драйзайтль), 13:49 - 1:0. Макдэвид - 14 (Нерс, Расселл), 15:50 - 2:0. Лучич - 9 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 24:21 - 3:0. Шоу - 9 (бол., Байрон, Морроу), 32:55 - 3:1. Хайра - 6 (п.в., Драйзайтль), 58:02 - 4:1.

Вратари: Тэлбот - Ниеми (57:25 - 58:02).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 35 (12+10+13) - 30 (11+12+7).

Эдмонтон. Rogers Place.

"Каролина" - "Баффало" - 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)

Голы: Ахо - 8 (Песке, Терявяйнен), 0:33 - 1:0. Стаал - 10 (бол., Линдхольм, Терявяйнен), 21:53 - 2:0. Болье - 1 (Ларссон, Айкел), 22:44 - 2:1. Фольк - 2 (Ахо, Терявяйнен), 24:35 - 3:1. Фольк - 3 (Славин, Скиннер), 31:16 - 4:1. Гиргенсонс - 2 (Айкел), 33:41 - 4:2.

Вратари: Уорд - Джонсон (58:45).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 38 (6+18+14) - 22 (8+6+8).

Роли. PNC Arena.