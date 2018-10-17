"Эдмонтон" обыграл "Виннипег", Куликов сделал голевую передачу

"Виннипег" на своем льду проиграл "Эдмонтону" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5 ОТ). Российский защитник "Джетс" Дмитрий Куликов отметился голевой передачей.

В другой встрече "Миннесота" одолела "Аризону". "Уайлд" одержал первую победу после двух подряд поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Эдмонтон" - 4:5 ОТ (3:1, 1:0, 0:3, 0:1)

Голы: Лаури - 2 (Танев), 4:51 - 1:0. Лаури - 3 (Перро, Копп), 7:47 - 2:0. Макдэвид - 3 (бол., Драйзайтль), 12:49 - 2:1. Чиаро - 1 (Элерс, Куликов), 13:11 - 3:1. Шайфли - 2 (бол., Лайне, Моррисси), 21:02 - 4:1. Рэтти - 1 (Макдэвид, Клефбом), 40:18 - 4:2. Макдэвид - 4 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 42:28 - 4:3. Пульюярви - 1 (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид), 53:39 - 4:4. Нерс - 1 (Ньюджент-Хопкинс), 61:25 - 4:5.

Вратари: Хеллебайк - Тэлбот.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 33 (14+11+8+0) - 35 (12+12+10+1).

Наши: Куликов (15.36/0/+1) - -.

Виннипег. Bell MTS Place.

"Миннесота" - "Аризона" - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Перлини - 1 (бол., Истерли, Хиностроза), 13:12 - 0:1. Гранлунд - 2 (Сперджен), 23:40 - 1:1. Стаал - 2 (Зукер, Сутер), 46:18 - 2:1.

Вратари: Дубник - Кюмпер (58:21 - 59:17, 59:26).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 28 (8+10+10) - 32 (12+12+8).

17 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.