"Эдмонтон" обыграл "Флориду", Макдэвид набрал три очка

"Эдмонтон" одержал непростую победу над "Флоридой" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победную шайбу в дополнительное время забросил лидер "Ойлерз" форвард Коннор Макдэвид, на счету которого две передачи в этой встрече. Также по голу отметились Зак Кассиан, Марк Летестю и Джордан Эберле. В составе гостей Винсент Трочек, Майкл Сгарбосса и Грег Маккег.

"Эдмонтон" одержал четвертую победу подряд и занимает четвертое место в Западной конференции, "Флорида" идет на 11-й строчке в таблице "Востока".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Флорида" - 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Кассиан - 3 (Макдэвид), 6:10 - 1:0. Летестю - 9 (бол., Макдэвид, Секера), 13:04 - 2:0. Трочек - 17 (Смит, Яндл), 17:13 - 2:1. Сгарбосса - 1 (бол., Маршессо, Экблад), 38:35 - 2:2. Маккег - 3 (Ягр, Экблад), 54:45 - 2:3. Эберле - 9 (Ньюджент-Хопкинс), 57:01 - 3:3. Макдэвид - 15 (Драйзайтль), 64:57 - 4:3.

Вратари: Тэлбот - Раймер.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 31 (13+6+11+1) - 31 (15+11+3+2).

Наши: Слепышев (9:53/3/0) - -.