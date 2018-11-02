06:46 | Хоккей — НХЛ

"Эдмонтон" обыграл "Чикаго"

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"Эдмонтон" переиграл "Чикаго" в матче регулярного матча НХЛ. 

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Чикаго" - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Каджула - 3 (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид), 20:18 - 1:0. Гаррисон - 1 (бол., Ридер), 39:23 - 2:0. Каджула - 4 (мен., Хайра, Беннинг), 46:49 - 3:0. Чейссон - 5 (Ридер, Драйзайтль), 50:38 - 4:0.

Вратари: Коскинен - Уорд.

Штраф: 18 - 21.

Броски: 29 (8+9+12) - 40 (15+16+9).

Наши: - - Анисимов (17.02/1/0).

2 ноября. Эдмонтон. Rogers Place.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2018-2019/

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