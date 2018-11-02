"Эдмонтон" обыграл "Чикаго"

"Эдмонтон" переиграл "Чикаго" в матче регулярного матча НХЛ.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" - "Чикаго" - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы: Каджула - 3 (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид), 20:18 - 1:0. Гаррисон - 1 (бол., Ридер), 39:23 - 2:0. Каджула - 4 (мен., Хайра, Беннинг), 46:49 - 3:0. Чейссон - 5 (Ридер, Драйзайтль), 50:38 - 4:0.
Вратари: Коскинен - Уорд.
Штраф: 18 - 21.
Броски: 29 (8+9+12) - 40 (15+16+9).
Наши: - - Анисимов (17.02/1/0).
2 ноября. Эдмонтон. Rogers Place.
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