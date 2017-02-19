05:38 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Эдмонтон" обыграл "Чикаго"

0
0
0
0
1

"Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл на выезде "Чикаго" - 3:1. В составе гостей на площадку выходил Антон Слепышев, в составе хозяев - Артем Анисимов и Артемий Панарин. Результативными действиями россияне не отметились.

В еще одно поединке "Нью-Джерси" одержал победу над "Айлендерс" - 3:2. Нападающий Николай Кулемин провел на площадке 12 минут 46 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Алендерс" - 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Наши: - - Кулемин (12:46/0/1).

"Чикаго" - "Эдмонтон" - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Наши: Анисимов (16:56/5/0), Панарин (20:42/5/0) - Слепышев (11:34/1/0).

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

ВеликийПашаБуре

очередной "эмптинетовый" балл некстванчика.

07:10

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ