"Эдмонтон" обыграл "Чикаго"

"Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл на выезде "Чикаго" - 3:1. В составе гостей на площадку выходил Антон Слепышев, в составе хозяев - Артем Анисимов и Артемий Панарин. Результативными действиями россияне не отметились.

В еще одно поединке "Нью-Джерси" одержал победу над "Айлендерс" - 3:2. Нападающий Николай Кулемин провел на площадке 12 минут 46 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Алендерс" - 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Наши: - - Кулемин (12:46/0/1).

"Чикаго" - "Эдмонтон" - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Наши: Анисимов (16:56/5/0), Панарин (20:42/5/0) - Слепышев (11:34/1/0).