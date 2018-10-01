"Эдмонтон" обменял Ержабека в "Сент-Луис"

"Эдмонтон" обменял защитника Якуба Ержабека в "Сент-Луис". Взамен канадский клуб получил право условного выбора в шестом раунде драфта 2020 года, информирует официальный сайт "Блюз".

27-летний чех подписал контракт с "Эдмонтоном" 20 сентября. Ержабек начал предыдущий сезон НХЛ в составе "Монреаля", после чего был обменян в "Вашингтон". В регулярном чемпионате чешский защитник провел 26 матчей и набрал 8 (2+6) очков. В розыгрыше Кубка Стэнли Ержабек провел две игры и отметился результативной передачей.

В сезоне-2016/17 Ержабек выступал в КХЛ за "Витязь". Он набрал 34 (5+29) очка в 59 играх регулярного чемпионата и два очка (1+1) в четырех встречах плей-офф.