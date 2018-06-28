"Эдмонтон" не собирается обменивать Лучича

Агент нападающего Милана Лучича Джерри Йоханнсон заявил, что его клиент не требует от "Эдмонтона" обмена, и что клуб не рассматривает подобные варианты.

– Милан не просил обмена и Питер Чиарелли (генеральный менеджер "Ойлерз") не сообщал нам о желании клуба расстаться с ним, – цитирует The Score Йоханнсона. – Если Питер хочет обменять Лучича, он должен поговорить с нами. С Миланом все в порядке. У него был неудачный сезон, но и команда выступила не очень хорошо.

Напомним, что контракт 30-летнего игрока рассчитан еще на пять лет с зарплатой в 6 миллионов долларов. В прошлом сезоне он набрал 34 (10+24) очка в 82 играх.