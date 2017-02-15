"Эдмонтон" не намерен сокращать бюджет

Генеральный менеджер "Эдмонтона" Питер Чиарелли не считает, что команда на данный момент готова бороться за победу в Кубке Стэнли. Также он отметил, что клуб не намерен сокращать финансовые ресурсы.

- Не думаю, что мы в полной мере готовы бороться за Кубок Стэнли, - цитирует пресс-служба лиги Чиарелли. - Хотя кто знает. Не намерены сокращать бюджет в этом году. Это неразумно с точки зрения перспективы. Также не хочу заниматься арендой игроков. Есть другие области, которыми нам стоит заняться. Команда это заслужила. Мы хотели претендовать на место в плей-офф и добились этого. Летом мы хорошо поработали над составом. Я хочу, чтобы эти меры дали результат. Но мне не нужна аренда. Не думаю, что сейчас подходящее время для этого. Хотя никто не знает, что случится, если пробьешься в плей-офф.