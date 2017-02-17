"Эдмонтон" нанес поражение "Филадельфии"

"Эдмонтон" взял верх над "Филадельфией" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3. Нападающий "Ойлерз" Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Филадельфия" – 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)

Голы: Хендрикс – 4 (Летестю, Пакаринен), 2:14 – 1:0. Драйзайтль – 22 (Беннинг, Ньюджент-Хопкинс), 15:19 – 2:0. Гудас – 3 (Кутюрье), 20:31 – 2:1. Эберле – 12 (Макдэвид, Марун), 27:17 – 3:1. Ньюджент-Хопкинс – 12 (Грайба, Кассиан), 28:32 – 4:1. Клефбом – 10 (Макдэвид, Хендрикс), 36:39 – 5:1. Симмондс – 24 (Шенн), 39:15 – 5:2. Шенн – 17 (бол., Ворачек, Жиру), 47:13 – 5:3. Макдэвид – 19 (Эберле, Марун), 54:50 – 6:3.

Вратари: Тэлбот – Нойвирт.

Штраф: 13 – 7.

Броски: 25 (10+8+7) – 36 (9+11+16).

Наши: Слепышев (13:51/0/-1) – Проворов (19:27/0/-2).

Эдмонтон. Rogers Place.