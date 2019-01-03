"Эдмонтон" на выезде обыграл "Аризону"

"Аризона" уступила "Эдмонтону" (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид, который сделал дубль. У хозяев гол в активе Брэда Ричардсона.

"Эдмонтон" набрал 41 очко и занимает десятое место на Западе. У "Аризоны" 36 очков и 12-е место.

"Аризона" - "Эдмонтон" - 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Ричардсон - 11 (Паник, Коннотон), 12:08 - 1:0. Драйзайтль - 22 (Ларссон, Макдэвид), 22:49 - 1:1. Макдэвид - 22 (Кассиан, Драйзайтль), 33:43 - 1:2. Макдэвид - 23 (п.в.), 59:15 - 1:3.

Вратари: Хилл (57:59 - 59:15, 59:33) - Коскинен.

Штраф: 6 - 2.

Броски: 30 (16+9+5) - 24 (7+12+5).

Наши: Любушкин (15.12/1/0) - -.

3 января. Глендейл. Gila River Arena.

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