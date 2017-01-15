"Эдмонтон" был точнее "Калгари" в серии буллитов

"Эдмонтон" в серии буллитов обыграл "Калгари" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Ойлерз" шайбу забросил Патрик Марун, победный бросок в серии буллитов на счету Леона Драйзайтля. У гостей отличился Шон Монахэн.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон Ойлерз" – "Калгари Флэймз" – 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Марун – 18 (бол., Каджула, Ньюджент-Хопкинс), 36:24 – 1:0. Монахэн – 12 (Годро, Д. Хэмилтон), 36:50 – 1:1.

Победный буллит: Драйзайтль.

Вратари: Тэлбот – Эллиотт.

Штраф: 4 – 8.

Броски: 27 (5+8+8+6) – 25 (8+4+13+0).

Наши: Слепышев (11:34/1/0) – -.