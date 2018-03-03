Эдлер стал самым результативным защитником в истории "Ванкувера"

Защитник "Ванкувера" Александр Эдлер набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилла" (3:4 ОТ). Таким образом, 31-летний швед достиг отметки в 326 очков и стал самым результативным игроком обороны в истории "Кэнакс" в регулярных чемпионатах лиги.

Напомним, Эдлер выступает за "Ванкувер" с 2006 года. В общей сложности на его счету 80 шайб и 246 передач в 741 матче.