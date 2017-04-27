Джордж Макфи: "Вегас" готов к переговорам с клубами по поводу драфта расширения"

Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи заявил, что клуб открыт к переговорам об обменах с другими командами лиги перед драфтом расширения. Напомним, что церемония состоится с 18 по 20 июня 2017 года. "Вегас" сможет выбрать по одному игроку из каждой команды лиги, чтобы укомплектовать состав. "Вегас" дебютирует в НХЛ со следующего сезона.

– Если клубы хотят дать нам драфт-пики, чтобы мы забрали определенных игроков, или не трогали кого-то, то мы открыты для переговоров, готовы всех выслушать, - цитирует ESPN Макфи. - Исторически команды строятся на драфте, так что мы заинтересованы в получении пиков. Было бы здорово, если "Вегас" выиграл на драфт-лотерее, это было бы здорово.