Джордж Макфи: "Списки защищенных? "Вегас" сможет собрать хорошую команду"

Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи по итгам списков защищенных игроков отметил, что на драфте расширения можно будет собрать хорошую команду. Сегодня были опубликованы списки хоккеистов, которых защитили их клубы перед драфтом расширения для новичка НХЛ – клуба "Вегас".

Клуб имеет право забрать одного игрока из каждой команды, который не войдет в список защищенных и будет соответствовать требованиям драфта расширения.



– У "Вегаса" будет возможность собрать хорошую и конкурентоспособную команду, – приводит слова Макфи NBC Sports. – Также клуб попробует накопить несколько драфт-пиков. Любая команда сможет защитить тех игроков, которых она не смогла добавить в список. Мы готовы к переговорам на этот счет с каждым клубом.