Джордж Макфи: "Шипачев был худшим в "Вегасе" и хотел домой"

Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи пояснил причину расставания с нападающим Вадимом Шипачевым. Сегодня стороны договорились о расторжении контракта. Игрок вернул подписной бонус и теперь может выступать в КХЛ.

- Ему просто нужно было играть, - приводит пресс-служба НХЛ слова Макфи. - Все в команде играли лучшем, чем он. Мы хотели, чтобы он выступал за "Чикаго Вулвз". Хотели с ним работать, но он пожелал вернуться домой.

Напомним, 30-летний россиянин перешел в "Вегас" весной 2017 года, подписав двухлетний контракт на 9 миллионов долларов. В НХЛ Шипачев провел всего три матча, отметившись одним голом.

Затем его отправили в фарм-клуб, расположение которого форвард покинул самовольно, за что был дисквалифицирован. Шипачев после этого вернулся в Россию.

Отметим, что 7 ноября форвард приступил к тренировкам на базе СКА, в составе которого он выступал с 2013 по 2017 год.