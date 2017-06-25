Джордж Макфи: "Не думаю, что "Вегас" мог лучше отработать драфт расширения"

Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи отметил, что клуб вряд ли мог сработать лучше на драфте расширения НХЛ. Он добавил, что команда получила хороших игроков.

Напомним, что драфт расширения прошел в ночь с 21 на 22 июня. На нем клуб из Лас-Вегаса, который дебютирует в НХЛ, выбрал по одному игроку в каждой из 30 команд лиги. Остальные клубы могли "защитить" от драфта по семь нападающих, трех защитников и одного вратаря, либо восемь полевых игроков вне зависимости от позиции и одного вратаря.

– Мы все сделали. Лучше подготовиться нельзя, – приводит Nhl.com/ru слова Макфи. – Все прошло спокойно, потому что мы были готовы. Мы подготовились к любым неожиданностям на драфте расширения, и наша тактика себя оправдала. Мы просчитали, кто из хоккеистов будет доступен, и поэтому задрафтовали хороших игроков. Не думаю, что можно было сработать лучше.

Емелин, Гусев и другие игроки "Вегаса" на драфте расширения