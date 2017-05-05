Джордж Макфи: "Найти таких центров, как Шипачев, очень сложно"

Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи заявил, что главной задачей клуба станет создание нужно обстановки для новичка российского форварда Вадима Шипачева. Сегодня 30-летний хоккеист подписал с клубом двухлетний контракт, по которому получит по 4,5 миллиона долларов за сезон.

– Шипачев – очень мастеровитый игрок и будет лидером нашей организации, – цитирует Твиттер "Вегаса" Макфи. – Он хотел стать игроком нашего клуба, а мы ждали его. В последние недели переговоры были особенно активными. Вадим хочет быть хорошим игроком и продолжает улучшать свою игру. Это квалифицированный центрфорвард – таких сейчас очень, очень, очень сложно найти. Найти игрока этой позиции на драфте расширения будет очень тяжело. Наша задача – создать такую обстановку, которая позволит Шипачеву добиться успеха.

Да, наверное, налоговые льготы стали одной из причин его перехода. Возможно, его переход в нашу команду повысил привлекательность клуба для других свободных агентов.