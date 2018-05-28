Джордж Макфи: "Думаю, Овечкин остался таким же, каким и был всегда"

Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи в интервью русскоязычной верии сайта НХЛ отметил, что за долгие годы не заметил изменений в игре нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина​. Напомним, что именно Макфи выбрал россиянина под первым номером драфта-2004, будучи генменеджером "Кэпиталз".

– Знаете, я изменений не увидел, – сказал Макфи. – Думаю, что он остался таким же, каким и был всегда. В каждом матче от него исходит угроза. В каждом матче он хитует как грузовик. Вне зависимости от победы или поражения, он всегда берет удар на себя, что помогает его партнерам. В общем, я не увидел изменений. Он много забивает. Проводит много силовых приемов. Делает то, что ему удается лучше всего.