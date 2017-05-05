Джордж Макфи: "Дадонов в "Вегасе"? Не знаем, присоединится ли он к нам"

Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи подтвердил, что клуб контактировал с представителями нападающего СКА и сборной России Евгением Дадоновым. Однако руководитель отметил, что на данный момент о переходе 28-летнего хоккеиста рано говорить.

– Да, мы общались с агентом Дадонова, но пока не знаем, присоединится ли он к нам, или другому клубу НХЛ, – цитирует NBC Макфи.

Форвард выступает за петербургский клуб с 2014 года, в минувшем сезоне он провел 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 66 (30+36) очков. В плей-офф он записал на свой счет 19 (9+10) очков в 18 встречах. Напомним, что в НХЛ Дадонов был задрафтован "Флоридой" в 2007 году под общим 71-м номером. За "Пантерз" он выступал с 2009 по 2011 год.