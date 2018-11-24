Джордан Мартинук: "Свечников немного разозлил меня во время игры в футбол"

Форвард "Каролины" Джордан Мартинук с юмором прокомментировал свой хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Флоридой" (4:1). Он сказал, что его разозлил его партнер по команде Андрей Свечников.

- Свечников немного разозлил меня перед матчем. Он жестко сыграл против меня во время игры в футбол (имеется в виду не американский футбол, а именно футбол, soccer в оригинале - прим. "СЭ"). - Перед матчем мы не разговаривали с ним.

Андрей Свечников в этом матче набрал два очка за результативные передачи.

Все про НХЛ - здесь.