Джонсон посоветовал Наместникову, как давать интервью

Нападающий "Тампа-Бэй" Тайлер Джонсон подшутил над одноклубником Владиславом Наместниковым, который давал интервью после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Баффало" (4:2).

Россиянин сказал, что "Тампе" необходимо концентрироваться на отдельно взятых матчах. В свою очередь 26-летний американец предположил, что Наместникову нужно сфокусировать свое внимание на интервью.

- Хммм… от Наместникова, - написал Джонсон на своей странице в твиттере. - Может быть, тебе стоит сконцентрироваться на одном интервью?