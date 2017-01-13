11:40 | ХОККЕЙ — НХЛ

Джонсон посоветовал Наместникову, как давать интервью

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Нападающий "Тампа-Бэй" Тайлер Джонсон подшутил над одноклубником Владиславом Наместниковым, который давал интервью после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Баффало" (4:2).

Россиянин сказал, что "Тампе" необходимо концентрироваться на отдельно взятых матчах. В свою очередь 26-летний американец предположил, что Наместникову нужно сфокусировать свое внимание на интервью.

- Хммм… от Наместникова, - написал Джонсон на своей странице в твиттере. - Может быть, тебе стоит сконцентрироваться на одном интервью?

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КОММЕНТАРИИ (1)
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.BattleFish.

Бред какой то!) Джонсону так то вообще стоит сконцентрироваться на своей личной игре, а то обмен не за горами!)

12:02

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