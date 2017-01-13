Джонсон посоветовал Наместникову, как давать интервью

Нападающий "Тампа-Бэй" Тайлер Джонсон подшутил над одноклубником Владиславом Наместниковым, который давал интервью после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Баффало" (4:2).
Россиянин сказал, что "Тампе" необходимо концентрироваться на отдельно взятых матчах. В свою очередь 26-летний американец предположил, что Наместникову нужно сфокусировать свое внимание на интервью.
- Хммм… от Наместникова, - написал Джонсон на своей странице в твиттере. - Может быть, тебе стоит сконцентрироваться на одном интервью?
Hmm or @Vladdy18 maybe one interview at a time? https://t.co/zNlj24bDnM– Tyler Johnson (@tjohnny09) 13 января 2017 г.
.BattleFish.
Бред какой то!) Джонсону так то вообще стоит сконцентрироваться на своей личной игре, а то обмен не за горами!)
12:02