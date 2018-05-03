Джонс, Палат и Кутюр — игроки дня в НХЛ

НХЛ определила тройку лучших игроков очередного дня плей-офф, сообщает официальный сайт лиги. Первой звездой стал вратарь "Сан-Хосе" Мартин Джонс, который отразил все 34 броска в матче 1/2 финала Западной конференции с "Вегасом" (4:0, 2-2 в серии).

Вторым лучшим игроком дня был признан нападающий "Тампа-Бэй" Ондржей Палат, который забросил две шайбы в матче с "Бостоном" (4:1, 2-1). Третья звезда – нападающий "Сан-Хосе" Логан Кутюр. На его счету две результативных передачи в игре с "Вегасом".