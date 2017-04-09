Джонатан Тэйвз: "В НХЛ начинается настоящий сезон"

Нападающий "Чикаго" Джонатан Тэйвз отметил, что к старту плей-офф к его команде вернулась мотивация. "Блэкхокс" досрочно выиграл чемпионат в Западной конференции и в первом раунде Кубка Стэнли сразится с "Нэшвиллом". В сегодняшнем матче команда в овертайме уступила "Лос-Анджелесу" (2:3 ОТ).

- Настоящий сезон начинается, - цитирует официальный сайт НХЛ Тэйвза. - Мы хотим узнать, чего мы стоим, и уверены в своих силах. Энергия, амбиции, мотивация вернулись. Мы снова ощущаем важность каждого матча.