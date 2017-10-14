Джонатан Тэйвз: "Швайнштайгер! Забавно произносить эту фамилию"

Форвард "Чикаго" Джонатан Тэйвз в своем Инстаграме опубликовал фотографию с бывшим ползущитником сборной Германии Бастианом Швайнштайгером, который в настоящее время выступает в МЛС за "Чикаго Файр". Чемпион мира 2014 года и трехкратный обладатель Кубка Стэнли обменялись сувенирами - футболист получил подписанную клюшку, а хоккеист - игровую футболку с автографом.

- Швайнштайгер!!!! Забавно произносить эту фамилию. А еще веселее было встретить его лично, - написал Тэйвз. - Спасибо, что навестил, Бастиан! Удачи с "Чикаго Файр" в борьбе за плей-офф (на данный момент команда Швайнштайгера занимает четвертое место в Восточной конференции. - Прим. "СЭ").