Джонатан Тэйвз - самый высокооплачиваемый игрок сезона в НХЛ, Овечкин - 5-й

Американский финансово-экономический журнал Forbes объявил, что нападающий "Чикаго" Джонатан Тэйвз является самым высокооплачиваемым игроком НХЛ в этом сезоне. В этом сезоне 28-летний канадец заработает около 16 миллионов долларов, из которых только 13,8 миллиона являются зарплатой, а остальные деньги он получит в качестве различных бонусов и рекламных контрактов.

Стоит отметить, что форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби, который в течение 8 последних лет являлся самым высокооплачиваемым игроком лиги, теперь занимает вторую строчку. За сезон-2016/17 он заработает 15,4 миллиона долларов.

Также в десятку вошли Патрик Кейн (14,8 миллиона), Анже Копитар (14,1 миллиона), Александр Овечкин (14 миллионов), Пи. Кей. Суббан (12,5 миллиона), Ши Уэбер (12,1 миллиона), Райан О'Райлли (11,2 миллиона), Стивен Стэмкос (11 миллионов) и Хенрик Лундквист (10,4 миллиона).