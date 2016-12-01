Джонатан Тэйвз - самый высокооплачиваемый игрок сезона в НХЛ, Овечкин - 5-й

Американский финансово-экономический журнал Forbes объявил, что нападающий "Чикаго" Джонатан Тэйвз является самым высокооплачиваемым игроком НХЛ в этом сезоне. В этом сезоне 28-летний канадец заработает около 16 миллионов долларов, из которых только 13,8 миллиона являются зарплатой, а остальные деньги он получит в качестве различных бонусов и рекламных контрактов.
Стоит отметить, что форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби, который в течение 8 последних лет являлся самым высокооплачиваемым игроком лиги, теперь занимает вторую строчку. За сезон-2016/17 он заработает 15,4 миллиона долларов.
Также в десятку вошли Патрик Кейн (14,8 миллиона), Анже Копитар (14,1 миллиона), Александр Овечкин (14 миллионов), Пи. Кей. Суббан (12,5 миллиона), Ши Уэбер (12,1 миллиона), Райан О'Райлли (11,2 миллиона), Стивен Стэмкос (11 миллионов) и Хенрик Лундквист (10,4 миллиона).
aloveku
субан и райли очень сомнительны цифры, ну и лунквист. Овечкин в пятерке твёрдо-заслуженно, даже в тройке был бы к месту.
10:42
Vasek
.BattleFish., Самый высокооплачиваемый хоккеист даже очка за игру выбить не может, но на точке у него +51%!))) Смешно просто, куда катиться НХЛ!? Раньше такое представить было просто невозможно!))) --------------- теперь ценятся титулы, а не очки. У Чикаго есть кому выбивать очки, остальное сделает Тойвз)))
10:17
Айртон
Десятка из серии "Найди самое слабое звено".)) То бишь того, кто не выиграл ни одного приличного титула.)) Я думаю, понятно о ком речь.)) Ну и по позициям вратарь, защитник, нап есть в лиге сильнее игроки, чем Лунтик, Суббан и Райлли (хотя они тоже топы), про пустострела вообще молчу.)) Пожалуй 5 человек в десятке заслуженно: Сид, Тейвз, Уэббер, Кейн, Стемкос. Ну и возможно Копитар.
10:10
.BattleFish.
Самый высокооплачиваемый хоккеист даже очка за игру выбить не может, но на точке у него +51%!))) Смешно просто, куда катиться НХЛ!? Раньше такое представить было просто невозможно!)))
08:53