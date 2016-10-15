Джонатан Тэйвз: "Надо наладить игру в меньшинстве"

Капитан "Чикаго" Джонатан Тэйвз после поражения от "Нэшвилла" (2:3) отметил, что команде надо работать над игрой в меньшинстве. По словам нападающего, также надо стараться избегать штрафов. Команда пропустила 6 голов в меньшинстве в первых двух матчах.

– Безусловно это огромный недостаток в нашей игре, – цитирует Тэйвза CSN Chicago. – Приходится прикладывать больше сил. Даже если убиваем штрафное время, чего сейчас не происходит, на это тратится много энергии. Поэтому надо быть умнее и избегать штрафов. Будем двигаться в этом направлении.

Если мы наладим игру в меньшинстве, что это будет огромным плюсом. Когда удачно отбиваешься в меньшинстве, блокируешь броски, то это придает команде дополнительных сил. Сегодня у нас этого не получалось.