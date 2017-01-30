Джонатан Тэйвз: "Игроки НХЛ должны быть на Олимпиаде"

Нападающий "Чикаго" Джонатан Тэйвз выступил за участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2018. По его словам, все хоккеисты заинтересованы в соглашении лиги и ИИХФ. Ранее сообщалось, что переговоры идут достаточно тяжело, и данный вопрос остается нерешенным. Хоккеисты НХЛ регулярно приезжают на Игры с 1998 года.

- Не думаю, что на Олимпиаду хотят поехать только канадцы, - цитирует официальный sportsnet.ca Тэйвза. - Каждый игрок НХЛ хочет представлять свою страну на Олимпиаде. С ней не сравнятся ни чемпионаты, ни Кубки мира.

Если на Олимпиаде не будут представлены лучшие хоккеисты, мы представим хоккей не в лучшем свете на высшем уровне. Много разговоров ходит о том, что этому мешают сами игроки, но именно игроки в этом заинтересованы. Однако лига тоже должна показать заинтересованность. НХЛ должна быть на Олимпиаде.