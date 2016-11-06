Джонатан Тэйвз: "Это была отличная игра Анисимова"

Капитан "Чикаго" Джонатан Тэйвз после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Далласа" (3:2) отметил, что нападающий команды Артем Анисимов вышел на площадку в самый нужный момент. Россиянин поучаствовал в голевой комбинации, которая стала для "Блэкхоукс" победной.

- Это была хорошая отличная игра Анисимова, - приводит пресс-служба НХЛ слова Тэйвза. - Он вышел на площадку в самый нужный момент. Вообще у нас получились своевременные голы. Мы хорошо играли в равных составах, что очень важно для нашей команды.