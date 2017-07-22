Джонатан Тэйвз: "Думал, что Хосса сыграет еще лет шесть, как Ягр"

Капитан "Чикаго" Джонатан Тэйвз разочарован тем, что его одноклубник Мариан Хосса будет вынужден пропустить предстоящий сезон из-за медицинских осложнений после аллергии. По его словам, 38-летний словам еще не все сказал в хоккее.

- Очень больно осознавать, с чем ему пришлось столкнуться, понимая, что Хоссе осталось не так уж много времени до завершения карьеры, - приводит Nhl.com/ru слова Тэйвза. - Он еще далеко не все сказал в хоккее.

Я считал, что он может играть еще лет шесть-семь, как Яромир Ягр. Поэтому так обидно. Все случилось не сразу. Ребята были в курсе ситуации, все понимали, что ему придется принять такое решение.