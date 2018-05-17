Джонатан Маршессо: "Флери – сердце команды, за него хочется играть"

Нападающий "Вегаса" Джонатан Маршессо отметил, что вратарь "Голден Найтис" Марк-Андре Флери - сердце команды. В третье матче финальной серии Западной конференции "Вегас" обыграл "Виннипег" (4:2, счет в серии 2-1), а Флери отразил 33 броска.

- Первый гол был очень важным. В том эпизоде мы отлично сыграли в защите и сумели повести в счете, - приводит официальный сайт НХЛ слова Маршессо. - Игра Флери? Флери – сердце команды, за него хочется играть.

Отметим, что оба, Флери и Маршессо, были отмечены по итогам игрового дня. Вратарь "Вегаса" стал первой звездой, а Маршессов – второй.