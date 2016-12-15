Джонатан Куик должен вернуться в строй в феврале

Генеральный менеджер "Лос-Анджелеса" Дин Ломбарди сообщил, что голкипер Джонатан Куик может вернуться в строй уже в феврале. Ранее в СМИ появилась информация, что 30-летний американец вернется в строй не ранее марта. Напомним, вратарь получил повреждение нижней части тела в стартовой игре этого сезона против "Сан-Хосе" (1:2).

- Предполагаю, что по худшему сценарию восстановление Куика может затянуться до марта, - цитирует пресс-служба НХЛ Ломбарди. - Сейчас же все идет по графику, никаких неудач. В начале февраля или в середине февраля вратарь должен вернуться в строй.