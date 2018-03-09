Джонатан Друэн – о Щербаке: "Настоящий талант, особенно когда владеет шайбой"

Форвард "Монреля" Джонатан Друэн высоко оценил талант одноклубника и коллеги по амплуа Никиту Щербака. По мнению Друэна, 22-летний россиянин способен создавать голевые моменты самостоятельно без помощи партнеров.

– Настоящий талант, особенно когда владеет шайбой, – приводит слова Друэна русская версия официального сайте НХЛ. – У него хорошее катание, и он способен создавать голевые моменты самостоятельно. Ему не нужно, чтобы это делал кто-нибудь для него. Со временем он будет становиться только лучше.

В нынешнем регулярном чемпионате Щербак провел 14 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.