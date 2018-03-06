Известный канадский нападающий Джонатан Чичу завершил карьеру, информирует официальный сайт "Сан-Хосе". Бывший форвард "Шаркс" в регулярном чемпионате НХЛ провел 501 матч, в которых набрал 305 (170+135) очков. Также на его счету 59 матчей в плей-офф и 35 (16+19) очков. В КХЛ он провел более 200 матчей, выступая за минское "Динамо", "Медвешчак" и "Слован".
В 2006 году 37-летний Чичу стал обладателем награды "Морис Ришар Трофи" (награда лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ). Он входит в десятку лучших бомбардиров в истории "Сан-Хосе".
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ростовский свин
помню такого - торнтон .ему тогда выиграл морис
09:20
Белогвардеец
и ему на данный момент 37 лет. а уж Ришара он взял в возрасте 26 лет. правим дальше. знатоки...
23:18 6 марта
Белогвардеец
501 матч дуболомы....
23:12 6 марта
V0VaN
Бывший форвард "Шаркс" в регулярном чемпионате НХЛ провел 201 матч, в которых набрал 305 (170+135) очков. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1.5 очка за игру??? нуну... не верю!!! понабрали новостников на остановках))) лень проверять, но такого точно быть не может))) а когда он ришара брал... в тот год... можно было к торнтону и марло любое дерево ставить - оно тоже бы взяло ришара)))
23:12 6 марта