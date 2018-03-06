22:28 6 марта | Хоккей — НХЛ

Джонатан Чичу завершил карьеру

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Известный канадский нападающий Джонатан Чичу завершил карьеру, информирует официальный сайт "Сан-Хосе". Бывший форвард "Шаркс" в регулярном чемпионате НХЛ провел 501 матч, в которых набрал 305 (170+135) очков. Также на его счету 59 матчей в плей-офф и 35 (16+19) очков. В КХЛ он провел более 200 матчей, выступая за минское "Динамо", "Медвешчак" и "Слован".

В 2006 году 37-летний Чичу стал обладателем награды "Морис Ришар Трофи" (награда лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ). Он входит в десятку лучших бомбардиров в истории "Сан-Хосе".

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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ростовский свин

помню такого - торнтон .ему тогда выиграл морис

09:20

Белогвардеец

и ему на данный момент 37 лет. а уж Ришара он взял в возрасте 26 лет. правим дальше. знатоки...

23:18 6 марта

Белогвардеец

501 матч дуболомы....

23:12 6 марта

V0VaN

Бывший форвард "Шаркс" в регулярном чемпионате НХЛ провел 201 матч, в которых набрал 305 (170+135) очков. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1.5 очка за игру??? нуну... не верю!!! понабрали новостников на остановках))) лень проверять, но такого точно быть не может))) а когда он ришара брал... в тот год... можно было к торнтону и марло любое дерево ставить - оно тоже бы взяло ришара)))

23:12 6 марта

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