Известный канадский нападающий Джонатан Чичу завершил карьеру, информирует официальный сайт "Сан-Хосе". Бывший форвард "Шаркс" в регулярном чемпионате НХЛ провел 501 матч, в которых набрал 305 (170+135) очков. Также на его счету 59 матчей в плей-офф и 35 (16+19) очков. В КХЛ он провел более 200 матчей, выступая за минское "Динамо", "Медвешчак" и "Слован".

В 2006 году 37-летний Чичу стал обладателем награды "Морис Ришар Трофи" (награда лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ). Он входит в десятку лучших бомбардиров в истории "Сан-Хосе".