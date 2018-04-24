Джон Торторелла: "Тяжело было постоянно догонять "Вашингтон"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла отметил, что его команда заслуженно проиграла "Вашингтону" (2-4 в серии) в 1/8 финала Кубка Стэнли.
- Тяжело было прийти в себя. Они очень цепко оборонялись в этой серии, - приводит пресс-служба НХЛ слова Тортореллы. - Мы вынуждены были постоянно догонять соперника. Так играть тяжело. Победил сильнейший. Они лучше сыграли в ключевых моментах. Мы хорошо играли в большинстве в начале серии, но потом сбавили обороты. А они наоборот прибавили.
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https://www.nhl.com/ru/news/capitals-advance-with-game-6-win-against-blue-jackets/c-298223686
Материалы других СМИ
Werewolf
adamantane' Да и Овечкин не факт, что сможет расквитаться с "Питтсбургом" за все посрамления и неудачи. Хоть и "ждёт с нетерпением"). Но молодец, что старается, рвёт и мечет! Что самое приятное, все эти его шайбы в плей-офф идут в зачёт общего количества шайб. Раз уж "ввязался в драку", то есть в погоню за Великими. Так что, пока идёт игра, забивай, Саня!______Нет вроде никакого общего зачета. Шайбы в сезоне и в ПО считаются отдельно.
11:25
adamantane'
Да и Овечкин не факт, что сможет расквитаться с "Питтсбургом" за все посрамления и неудачи. Хоть и "ждёт с нетерпением"). Но молодец, что старается, рвёт и мечет! Что самое приятное, все эти его шайбы в плей-офф идут в зачёт общего количества шайб. Раз уж "ввязался в драку", то есть в погоню за Великими. Так что, пока идёт игра, забивай, Саня!
10:23
maks55555
Не шмогла в седьмой матч попасть))
09:11