08:52 | Хоккей — НХЛ

Джон Торторелла: "Тяжело было постоянно догонять "Вашингтон"

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Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла отметил, что его команда заслуженно проиграла "Вашингтону" (2-4 в серии) в 1/8 финала Кубка Стэнли.  

- Тяжело было прийти в себя. Они очень цепко оборонялись в этой серии, - приводит пресс-служба НХЛ слова Тортореллы. -  Мы вынуждены были постоянно догонять соперника. Так играть тяжело. Победил сильнейший. Они лучше сыграли в ключевых моментах. Мы хорошо играли в большинстве в начале серии, но потом сбавили обороты. А они наоборот прибавили.

Овечкин против Малкина и Кросби: Новый раунд Великий битвы

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/capitals-advance-with-game-6-win-against-blue-jackets/c-298223686

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Werewolf

adamantane' Да и Овечкин не факт, что сможет расквитаться с "Питтсбургом" за все посрамления и неудачи. Хоть и "ждёт с нетерпением"). Но молодец, что старается, рвёт и мечет! Что самое приятное, все эти его шайбы в плей-офф идут в зачёт общего количества шайб. Раз уж "ввязался в драку", то есть в погоню за Великими. Так что, пока идёт игра, забивай, Саня!______Нет вроде никакого общего зачета. Шайбы в сезоне и в ПО считаются отдельно.

11:25

adamantane'

Да и Овечкин не факт, что сможет расквитаться с "Питтсбургом" за все посрамления и неудачи. Хоть и "ждёт с нетерпением"). Но молодец, что старается, рвёт и мечет! Что самое приятное, все эти его шайбы в плей-офф идут в зачёт общего количества шайб. Раз уж "ввязался в драку", то есть в погоню за Великими. Так что, пока идёт игра, забивай, Саня!

10:23

maks55555

Не шмогла в седьмой матч попасть))

09:11

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