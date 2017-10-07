Джон Торторелла: "Сегодня Панарин зажег"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Айлендерс" (5:0) отметил, что удивлен отношением к делу нападающего Артемия Панарина. Россиянин в этом поединке записал на свой счет три результативные передачи.

- Знаете, что меня удивило больше всего? - приводит пресс-служба "Коламбуса" слова Тортореллы. - Панарин известен своей статистикой, но до этого я не понимал, как много работы он проделывает на площадке. Думал, что его адаптация будет несколько скомканной. Но с первого дня он принимал полное участие в процессе, задавал вопросы. Мне не приходилось подходить к нему, это он шел к нам.

Сегодня он несколько раз зажег. У него заразительный характер. Этот электрический стиль поднимает все вокруг.