Джон Торторелла: "Сегодня был день "Коламбуса"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после разгромной победы над "Монреалем" в матче регулярного чемпионата НХЛ (10:0) отметил, что сегодня был день его команды. "Блю Джекетс" впервые в истории победил с разницей в 10 шайб.

- У них мало что получилось, - цитирует пресс-служба НХЛ Тортореллу. - Зато многое получилось у нас. Я рад, что сегодня был наш день. Я бывал и по другую сторону. Все это галочка в графе победы для одной команды и в графе поражения для другой.