Джон Торторелла: "Салливан повернулся к Малкину и сказал: "Закрой, ***, свой рот". Вся скамейка подумала: "Ни *** себе".

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла отметил, что наставник "Питтсбурга" Майк Салливан достиг большого прогресса в управлении командой. Ранее специалисты работали вместе в "Ванкувере". Тренер "Блю Джэкетс" вспомнил один из эпизодов первых матчей Салливана в "Пингвинз".

- Я смотрел пленку, и Малкин орал на судью, в то время как Салли просто пытался работать с ним, как все тренеры, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Тортореллы. - И затем он внезапно повернулся к Малкину и сказал: "Закрой, ***, свой рот". Представьте себе - новый тренер, всего неделя на посту... Вся скамейка повернула головы и подумала: "Ни *** себе. Он только что сказал Малкину закрыть, ***, свой рот". Подобные ситуации важны для тренера. Они показывают, что он ничего не боится, потому что верит в свою правоту. Он создавал командную философию.