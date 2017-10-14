Джон Торторелла: "Проиграли бы "Рейнджерс", если бы не Бобровский"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла отметил вклад вратаря Сергея Бобровского в победу над "Рейнджерс" (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Во встрече против команды из Нью-Йорка российский голкипер отразил 37 из 38 бросков по своим воротам.

- Мы бы проиграли этот матч уже после второго периода, если бы не действия нашего вратаря, - цитирует официальный сайт НХЛ Тортореллу.

Отметим, что Бобровский лидирует в НХЛ по проценту отраженных бросков – 98,1 и коэффициенту надежности – 0,65.