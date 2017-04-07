15:01 7 апреля | ХОККЕЙ — НХЛ

Джон Торторелла: "Питтсбург" будет под большим давлением в первых матчах плей-офф"

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Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла в преддверии старта серии плей-офф с "Питтсбургом" выразил уверенность в том, что преимущество домашней площадки будет важным только в седьмой встрече.

По словам специалиста, "пингвины", которые начнут серию дома, будут находиться под большим давлением.

- Домашнее преимущество будет только в седьмом матче. Мне нравится начинать в гостях, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Тортореллы. - Думаю, что в первых играх на домашнюю команду будет оказываться большое давление.

Отметим, что "Питтсбург" и "Коламбус" встретятся в плей-офф во второй раз в истории. В 2014 году "пингвины" обыграли Блю Джэкетс (4-2).

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/april-6-day-roundup/c-288528596

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Домашнее преимущество будет только в седьмом матче. ================= а седьмой матч то будет? )))

15:21 7 апреля

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