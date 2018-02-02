Джон Торторелла: "Панарин ошибается в обороне? Да, но мы как-нибудь проживем с этим"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла заявил, что готов прощать нападающему Артемию Панарина огрехи при игре в обороне за его талант. В этом сезоне россиянин провел 50 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 41 (13+28) очко.

– Слушайте, он чертовски хороший игрок, – цитирует сайт "Коламбуса" Тортореллу. – Очень талантливый. Наверное, он самый талантливый во всей лиге, и всегда помогает нашей команде. Он делает ошибки в обороне? Да, но мы как-нибудь проживем с этим. В НХЛ есть не так много игроков с той волей, что имеет он. Нам действительно повезло, что у "Джэкетс" есть Панарин.