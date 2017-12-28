Джон Торторелла: "Панарин должен вести "Коламбус" за собой"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после поражения от "Питтсбурга" (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ высоко оценил игру российского нападающего Артемия Панарина, который оформил дубль. По словам специалиста, форвард вел команду за собой.

– Панарин ведет игроков за собой и вдохновляет команду в больших матчах. Он провел очередную хорошую встречу и забросил две важные шайбы, но нам не удалось удержать счет, – приводит пресс-служба "Блю Джекетс" слова Тортореллы. – "Коламбус" не намерен опускать голову. Мы завоевали одно очко. Завтра команде предстоит провести тренировку после чего мы будем готовиться к следующему матчу.

3 очка и буллит Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Коламбус"