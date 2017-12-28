Джон Торторелла: "Панарин должен вести "Коламбус" за собой"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после поражения от "Питтсбурга" (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ высоко оценил игру российского нападающего Артемия Панарина, который оформил дубль. По словам специалиста, форвард вел команду за собой.
– Панарин ведет игроков за собой и вдохновляет команду в больших матчах. Он провел очередную хорошую встречу и забросил две важные шайбы, но нам не удалось удержать счет, – приводит пресс-служба "Блю Джекетс" слова Тортореллы. – "Коламбус" не намерен опускать голову. Мы завоевали одно очко. Завтра команде предстоит провести тренировку после чего мы будем готовиться к следующему матчу.
3 очка и буллит Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Коламбус"
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Vasek
Adios Amigos R..., Вот интересно, сейчас, в данный момент, есть в энхаэлии тимы с более слабой и деревянной атакой, чем у Колумбуса? Если Панарина за скобки вывести...) Тока Хабсы с Аризоной приходят на ум в этом плане...)) ----------------- ну дык Питтсбург. Кроме Кросби, Малкина и Кессела остальные форварды деревяхи, как у Коламбуса. Так-то и схема игры у клубов одинаковая (контратакующий хоккей, построенный на быстром переходе от обороны к атаке, вертикальных пасах и хитах) и тренеры вообще друзья-единомышленники-собутыльники. Разве что у Курток скандинавов побольше. И обе команды не сильно жалуют канадских игроков - амеров в составах больше, чем канадцев!))))
11:11
Adios Amigos R...
Вот интересно, сейчас, в данный момент, есть в энхаэлии тимы с более слабой и деревянной атакой, чем у Колумбуса? Если Панарина за скобки вывести...) Тока Хабсы с Аризоной приходят на ум в этом плане...))
09:44
Michelangelo.ru
Панарин играет с деревяшками. Второй его гол посмотрите - Андерсон не может даже передачу на свободного отдать, просто повезло с отскоком. А обычно Панарин бегает в такие отрывы вхолостую
08:55
Newgene
А можно сделать так, чтобы заголовки не искажали смысл сказанного в статье/новости?
08:33