Джон Торторелла: "Панарин будет готов к началу сезона"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после поражения от "Сент-Луиса" (1:5) рассказал о форме российского форварда Артемия Панарина. По его словам, хоккеист будет готов к началу сезона.

- Ему еще есть куда прибавлять, но он был вовлечен в несколько опасных моментов, которые мы создали, - приводит официальный сайт НХЛ слова Торторелла. - Он будет готов играть. Да, он пропустил начало лагеря, но к началу сезона будет готов... По матчу никаких волнений нет. Надо просто продолжать работать.

Панарин выступает за "Коламбус" с 2017 года. В прошлом сезоне он установил личный и клубный бомбардирский рекорды, набрав 82 (27+55) очка в 81 встрече.

Напомним, что для 26-летнего россиянина этот сезон заключительный по действующему контракту.