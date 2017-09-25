Джон Торторелла: "От Панарина жду гораздо больше, чем просто голы"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после поражения от "Нэшвилла" (3:5) в предсезонном матче НХЛ оценил игру российского новичка команды Артемия Панарина. Нападающий отдал две результативные передачи.

– У Панарина, Веннбурга и Аткинсона было несколько хороших смен, – цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ. – Думаю, порой они действовали своевольно. У них были перепады, как и у всей команды.

От Панарина жду гораздо больше, чем просто голы. Он будет стремиться к шайбе. Он понимает игру, проделывает большую работу. Я хотел посмотреть, как будет смотреться Кэм в связки с Панариным. С его скоростью, реакцией и стремлением к шайбе он будет полезен в этом звене.