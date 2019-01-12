Джон Торторелла – об инциденте с Бобровским: "Мы разобрались с проблемами между собой в раздевалке"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла прокомментировал возвращение вратаря Сергея Бобровского в состав команды. Ранее голкипера отстранили от участия в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нэшвиллом"​ (4:3 ОТ).

30-летний российский хоккеист был временно отстранен клубом после инцидента, который произошел в матче НХЛ против "Тампы" (0:4). Бобровский пропустил четыре шайбы и был заменен по ходу третьего периода. Сообщалось, что голкипер не остался на скамейке запасных, а сразу направился в раздевалку. После матча руководство клуба уже в аэропорту приняло решение выяснить ситуацию с несколькими лидерами команды, включая Бобровского, причем сделать это до вылета из Тампы.

– Давайте двигаться дальше. Мы разобрались с нашими проблемами между собой в раздевалке. Теперь надо заниматься делом, – приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

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