Джон Торторелла - о моменте Панарина в овертайме: "Нужно, чтобы наши лидеры забивали"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после поражения от "Тампа-Бэй" (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что у его команды был шанс победить, однако вратарь "Лайтнинг" Андрей Василевский совершил ключевые сейвы. Он также добавил, что нападающий "Блю Джэкетс" Артемий Панарин должен быть реализовывать свой момент в овертайме.

- У нас была отличная возможность забить при игре "четыре на три", но Василевский сделал прекрасный сейв на Панарине, – сказал в эфире клубного телевидения Торторелла. – Мы могли выиграть, но вратарь соперника совершил ключевые сейвы. В такие моменты нужно, чтобы наши лидеры забивали. Это меня немного расстраивает. Мы смогли отыграться, но я считаю, что некоторые наши игроки должны прибавить.