Джон Торторелла: "Не понравилось, что "Коламбус" делал подарки "Рейнджерс"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от "Рейнджерс" (2:3) остался доволен игрой своих подопечных. Наставник посетовал, что "Блю Джэкетс" позволили сопернику использовать моменты.

– Это была такая игра, после которой каждый тренер, вероятно, думает, что его команда заслужила очко, – приводит официальный сайт "Коламбуса" слова Тортореллы. – Мы провели хороший матч. Вратарь "Рейнджерс" Антти Раанта сделал несколько ключевых сэйвов. Я не расстроен тем, как мы играли. Мне просто не нравится, что мы делали сопернику подарки.