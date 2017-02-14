12:16 | ХОККЕЙ — НХЛ

Джон Торторелла: "Не понравилось, что "Коламбус" делал подарки "Рейнджерс"

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Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от "Рейнджерс" (2:3) остался доволен игрой своих подопечных. Наставник посетовал, что "Блю Джэкетс" позволили сопернику использовать моменты.

– Это была такая игра, после которой каждый тренер, вероятно, думает, что его команда заслужила очко, – приводит официальный сайт "Коламбуса" слова Тортореллы. – Мы провели хороший матч. Вратарь "Рейнджерс" Антти Раанта сделал несколько ключевых сэйвов. Я не расстроен тем, как мы играли. Мне просто не нравится, что мы делали сопернику подарки.

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Материалы REN-TV

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