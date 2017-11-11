Джон Торторелла: "Коламбусу" нельзя переходить в режим паники"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после поражения от "Каролины" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3) отметил, что его команда могла выиграть. "Блю Джэкетс" проиграл четвертую встречу кряду.

- Вне зависимости от того, насколько плохо мы играли, у нас был шанс победить в третьем периоде, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Тортореллы. - Нельзя переходить в режим паники. Сейчас самое главное - разобраться с началом матчей.