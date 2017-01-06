12:15 | ХОККЕЙ — НХЛ

Джон Торторелла: "Коламбус" не смог подобрать ключ к воротам Холтби"

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Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от "Вашингтона" (0:5) высоко оценил действия вратаря соперника. Отметим, что "Блю Джекетс" прервали серию из 16 побед.

– В первые 30 минут мы смотрелись хорошо, но не смогли подобрать ключ к воротам Холтби, – приводит официальный сайт НХЛ слова Торотореллы. – Он сделал несколько отличных сэйвов в ключевые моменты, а потом мы как-то потеряли себя. У "Коламбуса" хорошая команда. Я горжусь ей. Завтра выходной, а потом все начнется сначала.

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