Джон Торторелла: "Коламбус" не смог подобрать ключ к воротам Холтби"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от "Вашингтона" (0:5) высоко оценил действия вратаря соперника. Отметим, что "Блю Джекетс" прервали серию из 16 побед.

– В первые 30 минут мы смотрелись хорошо, но не смогли подобрать ключ к воротам Холтби, – приводит официальный сайт НХЛ слова Торотореллы. – Он сделал несколько отличных сэйвов в ключевые моменты, а потом мы как-то потеряли себя. У "Коламбуса" хорошая команда. Я горжусь ей. Завтра выходной, а потом все начнется сначала.